Calciomercato Inter: Dimarco resterà in nerazzurro, Inzaghi punta sull’esterno

L’eventuale ritorno del brasiliano Alex Telles non pregiudicherebbe la permanenza di Dimarco che dovrebbe restare nerazzurro

L’Inter continua a monitorare il mercato legato agli esterni. Se per la fascia destra i nomi sono quelli di Nandez e Bellerin, per il lato sinistro il principale obiettivo è diventato ormai Alex Telles.

Il brasiliano, già in nerazzurro con Mancini, sarebbe una soluzione gradita dai dirigenti. Come riporta Sky Sport, però, questa scelta non pregiudicherebbe il futuro di Dimarco, che Inzaghi vorrebbe tenere in rosa.