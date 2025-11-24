Calciomercato Inter, Moretto svela: «In estate lo voleva il Napoli. A gennaio resterà in nerazzurro, ecco il motivo»

Calciomercato Inter, il giornalista Moretto sicuro: «In estate lo voleva il Napoli. A gennaio resterà in nerazzurro, ecco perchè»

Il futuro di Andy Diouf resta un tema caldo per l’Inter, ma la situazione appare già delineata. Il giovane centrocampista francese, classe 2003, ha mostrato qualità e intraprendenza nel finale del derby perso contro il Milan, alimentando ipotesi su un possibile prestito per garantirgli maggiore continuità lontano da San Siro. A chiarire definitivamente la sua posizione è intervenuto il giornalista Matteo Moretto, ospite sul canale YouTube di Fabrizio Romano.

Durante l’estate, infatti, Diouf era stato al centro di un vero duello di mercato: il Napoli aveva presentato un’offerta concreta, ma l’Inter ha accelerato per chiudere l’operazione e affidarlo a Cristian Chivu. Oltre alle scelte tecniche, però, c’è un vincolo regolamentare che blocca ogni ipotesi di addio nella sessione invernale.

Come spiegato da Moretto, Diouf ha già giocato partite ufficiali con il Lens in Ligue 1 prima di trasferirsi all’Inter. Le norme FIFA vietano di vestire tre maglie diverse nella stessa stagione, e questo dettaglio rende impossibile un nuovo trasferimento a gennaio. Di conseguenza, il centrocampista resterà a disposizione dei nerazzurri almeno fino al termine della stagione.

DIOUF INTER – «Oggi parliamo di Diouf. In estate lo voleva il Napoli, il club lo aveva trattato e aveva offerto soldi importanti per lui fino all’arrivo dell’Inter, che ha accelerato e chiuso per lui. Si sta parlando tanto del suo futuro: non mi soffermo sulla prestazione di ieri nel finale del derby, ma sulle voci di mercato degli ultimi giorni. Diouf a gennaio resterà in nerazzurro, perché ha giocato in Ligue 1 con il Lens e non può cambiare squadra a gennaio, avendo già vestito due maglie in questa stagione. Diouf rimarrà all’Inter fino a giugno. Questo è un dettaglio importante che io oggi voglio sottolineare»

