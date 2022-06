Calciomercato Inter no stop: domani le visite di Mkhitaryan. I nerazzurri non si fermano

Nella giornata di domani sono previste le visite mediche per Henrikh Mkhitaryan, il cui trasferimento a zero dalla Roma all’Inter sta per diventare ufficiale.

Dopo i controlli di rito, il trequartista armeno diventerà a tutti gli effetti nerazzurro, lo riporta calciomercato.com.