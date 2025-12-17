Calciomercato Inter, Dumfries si opera: adesso i nerazzurri valutano alternative a destra! Le riflessioni della dirigenza puntano a questa ipotesi

Calciomercato Inter: l’intervento di Dumfries accelera le riflessioni. Con l’olandese ai box, la dirigenza nerazzurra valuta un rinforzo a gennaio

L’Inter deve fare i conti con lo stop di Denzel Dumfries, esterno destro olandese finito sotto i ferri e destinato a restare fuori per un periodo ancora da definire. Un’assenza pesante che riapre in modo concreto il tema della fascia destra, ruolo chiave nello scacchiere nerazzurro.

Luis Henrique non convince del tutto

Nelle ultime partite lo spazio è stato occupato da Luis Henrique, esterno brasiliano ex Marsiglia acquistato per dare respiro a Dumfries. Il rendimento, però, non basta: al giocatore viene chiesto maggiore intraprendenza offensiva. Per questo l’Inter sta valutando se intervenire subito, riducendo il rischio di rimandare tutto all’estate.

Norton-Cuffy in pole

Il profilo che convince di più è Brooke Norton-Cuffy, esterno inglese classe 2003 del Genoa, già seguito in ottica futura. I nerazzurri lo apprezzano per fisicità e spinta, e i rapporti con Roc Nation, l’agenzia che lo rappresenta e che gestisce anche Federico Dimarco, potrebbero facilitare i contatti, anche se la valutazione resta elevata.

Le altre opzioni

Restano sullo sfondo Rafik Belghali, laterale del Verona, e Moris Valinčić, esterno destro croato della Dinamo Zagabria, profilo giovane e in linea con la strategia di scouting di Oaktree.

Lo stop di Dumfries ha quindi anticipato riflessioni già in corso: il calciomercato Inter potrebbe regalare novità a destra già nelle prossime settimane.