Calciomercato Inter, Dumfries sempre nel mirino nerazzurro

In caso di addio di Lukaku l’Inter tornerebbe alla carica per l’esterno olandese in forza al PSV, Denzel Dumfries

L’obiettivo principale per la fascia destra è stato negli ultimi giorni Nandez. I nerazzurri, a causa dell’impossibilità di spendere troppo, stavano lavorando a un prestito con il Cagliari per l’uruguaiano.

L’eventuale addio di Lukaku per una cifra superiore a 115 milioni di euro, però, aprirebbe diverse strade anche per quanto riguarda la fascia destra. Per questo motivo – riporta il Corriere dello Sport -, il nome di Dumfries è tornato di moda in Viale della Liberazione.

Il PSV chiede per il suo giocatore una cifra tra i 15 e i 20 milioni di euro e lo stesso allenatore del club, Schmidt, ha affermato che il laterale vorrebbe andarsene: «Ha voglia di andare e ce lo ha chiesto direttamente». Se i nerazzurri troveranno la formula e la cifra adatta, sarà proprio Dumfries il prescelto per sostituire Hakimi.

