Calciomercato Inter, Dumfries lascerà i nerazzurri. Il piano dei lombardi è abbastanza chiaro - Calcio News 24

Calciomercato Inter: niente fretta per il sostituto di Dumfries, i nomi sul taccuino

Il Calciomercato Inter in vista della sessione invernale appare prudente e ragionato, nonostante l’infortunio di Denzel Dumfries abbia lasciato scoperta la corsia di destra. Secondo quanto riportato da Sky Sport e dal giornalista Alessandro Sugoni, la dirigenza nerazzurra guidata da Beppe Marotta non intende affrettare operazioni, preferendo valutare solo opportunità concrete. L’obiettivo è evitare acquisti “a tutti i costi” e intervenire esclusivamente quando le condizioni di mercato si rivelano favorevoli.

Nonostante questa strategia attendista, il Calciomercato Inter mantiene il radar acceso sulla fascia destra, pronto a cogliere occasioni di qualità. Il sogno dei nerazzurri resta Marco Palestra, giovane laterale in grande evidenza con la sua attuale squadra. Tuttavia, il suo trasferimento appare complicato a causa delle elevate richieste dell’Atalanta, che ne limita la fattibilità immediata.

Tra le alternative concrete, l’Inter continua a monitorare Brooke Norton-Cuffy del Genoa, profilo fisicamente interessante e adatto alla corsia destra. Inoltre, spunta una pista estera per Valincic della Dinamo Zagabria: il classe 2002 è seguito con attenzione dagli scout nerazzurri per il potenziale mostrato nelle competizioni europee e nazionali.

In caso di apertura sul mercato, la rosa di Cristian Chivu potrà essere rinforzata con uno di questi profili; altrimenti, l’Inter proseguirà con l’organico attuale, puntando sulla gestione tattica e sul recupero di Dumfries per garantire solidità sulla fascia.

In sintesi, il Calciomercato Inter in questa fase invernale non sarà frenetico, ma selettivo: la strategia della società resta quella di investire solo su opportunità concrete, bilanciando esigenze tecniche e sostenibilità economica. La priorità è rafforzare la squadra senza forzare operazioni, assicurando qualità e compatibilità con il progetto tecnico della Beneamata.

