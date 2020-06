Calciomercato Inter: è fatta per Sarr, accordo a un passo

Calciomercato Inter: secondo quanto riporta Tuttosport, il club nerazzurro sarebbe vicinissimo a Malanga Sarr

Continua la campagna di rafforzamento dell’Inter. Secondo Tuttosport il club nerazzurro sarebbe vicinissimo a Malanga Sarr, giovane difensore classe 1999 in scadenza con il Nizza.

Il quotidiano torinese spiega che l’Inter ha in pugno il 21enne difensore centrale sinistro del Nizza, giocatore da tempo nel mirino degli osservatori nerazzurri e promosso a pieni voti nelle relazioni stilate per chi dirige l’area tecnica. A rendere appetibile l’affare, il fatto che il ragazzo si svincolerà il 30 giugno. Di questo Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno parlato in un vertice andato in scena giovedì con Federico Pastorello. Per Sarr sarebbe pronto un contratto di quattro anni.