Frattesi Inter, addio a gennaio? I nerazzurri hanno fissato il prezzo del centrocampista romano. L’indiscrezione

Frattesi Inter: il futuro del centrocampista e i dubbi di mercato secondo Pedullà. I nerazzurri non lo cedono per meno di 50 milioni

Il tema Frattesi Inter continua a infiammare il dibattito di mercato, soprattutto alla luce del minutaggio ridotto che il centrocampista sta trovando con Cristian Chivu. Nonostante l’investimento importante fatto dal club nerazzurro e l’entusiasmo con cui era stato accolto, Davide Frattesi sta vivendo una fase complessa della sua avventura interista. Proprio per questo le voci su una possibile partenza hanno ripreso quota, spingendo l’esperto di mercato Alfredo Pedullà a intervenire tramite il suo canale YouTube per chiarire alcuni aspetti della vicenda.

Pedullà ha ricordato come il nome di Frattesi, già da 3-4 sessioni di mercato, venga ciclicamente inserito nelle liste dei possibili partenti, senza però che la cessione si sia mai concretizzata. L’Inter, in momenti diversi, è arrivata a considerare il suo valore attorno ai 50 milioni di euro, cifra che testimonia quanto il club creda nelle qualità del centrocampista azzurro. Tuttavia, la situazione attuale ha alimentato supposizioni e scenari che Pedullà invita a valutare con molta cautela.

Secondo il giornalista, l’Inter difficilmente prenderà in considerazione un’operazione che possa trasformarsi in un clamoroso autogol. Cedere Frattesi a una rivale diretta – proprio ora che si sta giocando su più fronti e con un organico che deve restare competitivo – equivarrebbe a quello che lui definisce un “suicidio calcistico perfetto”. Rinforzare una concorrente che lotta per gli stessi obiettivi, magari in un momento decisivo della stagione, rappresenterebbe un rischio enorme e probabilmente inaccettabile per la dirigenza nerazzurra.

LEGGI ANCHE >>> Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Pedullà non esclude che sul tavolo dell’Inter possano arrivare proposte concrete nelle prossime settimane, considerando il valore del giocatore e il suo profilo molto apprezzato da diversi club. Tuttavia, invita a diffidare degli “accostamenti facili”, perché la strada verso una potenziale cessione resta tutt’altro che semplice. Anche qualora la società si aprisse all’idea di un addio, bisognerebbe comunque evitare che Frattesi possa trasformarsi in un’arma a favore di un’altra big della Serie A.

In sostanza, la situazione Frattesi Inter è destinata a rimanere una storia da seguire con attenzione, soprattutto perché il centrocampista potrebbe ritrovare spazio e centralità proprio nel corso della stagione. E uno scenario del genere, conclude Pedullà, potrebbe cambiare ancora una volta le prospettive, rendendo la cessione un’ipotesi sempre più remota.