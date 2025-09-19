Calciomercato Inter, Gazzetta: nessuno nel club è pentito di aver rinunciato a Lookman. Il motivo è legato al rendimento di Pio Esposito

Nella notte vittoriosa dell’Inter ad Amsterdam, valida per l’esordio in Champions League, i riflettori si sono presi di diritto la doppietta di Thuram, ma a brillare di una luce speciale è stata anche la stella nascente di Pio Esposito. Al suo esordio da titolare a soli vent’anni nella massima competizione europea, il giovane attaccante non ha impressionato solo per le qualità tecniche, ma ha stupito l’Europa intera per una maturità e un’applicazione tattica degne di un veterano.

Un dato, più di ogni altro, fotografa la sua incredibile prestazione alla Cruijff Arena: con 11.570 metri percorsi, Esposito è stato il giocatore dell’Inter ad aver coperto più campo. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, primeggiare in questa speciale classifica è un’anomalia per un centravanti, essendo una prerogativa di centrocampisti e instancabili esterni. Questa statistica è la prova tangibile di una dedizione totale alla squadra, di una capacità innata di unire intensità e resistenza al servizio del collettivo. È questo spirito di sacrificio, unito a un talento cristallino, che ha fatto immediatamente innamorare i tifosi nerazzurri, scatenando una vera e propria “Pio-mania” sui social media e attirando gli elogi di esperti come Fabio Capello, che già ne pronostica un futuro in Nazionale.

Di fronte a questa improvvisa ondata di popolarità, il ragazzo, cresciuto nel mito dell’Inter come i suoi fratelli calciatori, ha mostrato un’umiltà esemplare: «Ho solo vent’anni, devo migliorare in tutto», ha dichiarato a fine gara, quasi schernendosi. Questa mentalità è esattamente ciò su cui l’Inter ha scommesso. La sua ascesa, infatti, non è casuale, ma il frutto di una precisa strategia societaria. Dopo i 19 gol segnati in prestito allo Spezia, la dirigenza gli ha fatto firmare un contratto di cinque anni, gratificandolo in anticipo sulla sua esplosione.

Ma la mossa più significativa è stata un’altra: l’Inter ha deliberatamente scelto di non affondare il colpo per Ademola Lookman, nonostante l’interesse. L’arrivo dell’attaccante dall’Atalanta avrebbe spinto il tecnico Chivu a modificare il sistema di gioco, relegando di fatto Esposito a un ruolo marginale o a un nuovo prestito. La dirigenza, guidata da Marotta e Ausilio, ha invece deciso di puntare tutto sul suo gioiello, investendo il budget per rafforzare altre zone del campo. Una scelta coraggiosa che, alla luce della notte di Amsterdam, appare già ampiamente ripagata. L’Inter si gode il suo nuovo potenziale simbolo, consapevole di averci visto lungo.