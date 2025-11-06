Calciomercato Inter, nerazzurri in pole position per quel giovane calciatore di Serie A: spunta la mossa per anticipare la concorrenza, le ultimissime

Calciomercato Inter: nerazzurri in vantaggio per il talento di Serie A. Pronta la strategia per bruciare la concorrenza, ecco le ultime

Giovane Santana do Nascimento, per tutti semplicemente Giovane, è diventato il nome più caldo del mercato. Il suo gol contro l’Inter al Bentegodi, nonostante la sconfitta per 2-1 dell’Hellas Verona, ha messo in luce le sue qualità: tecnica, forza fisica e personalità. In pochi mesi il brasiliano classe 2003 si è imposto come titolare nel nuovo corso guidato da Paolo Zanetti.

Secondo La Gazzetta dello Sport, diversi top club italiani e stranieri hanno già chiesto informazioni al suo procuratore, Beppe Riso. Tra questi spiccano Inter, Napoli, Milan e Atalanta.

L’interesse dell’Inter e l’elogio di Chivu

Proprio i nerazzurri sembrano in vantaggio, anche grazie all’endorsement di Cristian Chivu, che dopo la partita ha detto al ragazzo: “Hai fatto una grande partita”. Giovane ha raccontato di essere rimasto colpito dalle parole del tecnico, sottolineando come in Brasile non giocasse da otto mesi prima di arrivare in Italia.

Situazione contrattuale e prospettive

Il Verona, controllato dal fondo statunitense Presidio Investors, lo ha blindato fino al 2029, e non intende cederlo facilmente. Tuttavia, con la squadra in difficoltà e il valore del giocatore già stimato intorno ai 5 milioni di euro, la società potrebbe valutare un’asta a gennaio con base di almeno 10 milioni. Una cessione garantirebbe una maxi-plusvalenza utile a rilanciare il progetto tecnico e a rafforzare la stabilità economica.

Se Giovane continuerà a brillare, il suo futuro potrebbe davvero tingersi di nerazzurro.

