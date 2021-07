Calciomercato Inter, Inzaghi dice sì per Nandez: braccia di ferro col Cagliari

Calciomercato Inter: Simone Inzaghi ha dato il via libera per l’acquisto di Nahitan Nandez, adesso i nerazzurri dovranno trattare con il Cagliari

L’Inter in pressing su Nahitan Nandez per la fascia destra di Simone Inzaghi. L’uruguaiano è balzato in pole nelle preferenze del tecnico e della dirigenza e avrebbe dato la sua disponibilità al trasferimento in maglia nerazzurra.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’INTER SU INTER NEWS 24

La trattativa però non è cosi semplice, in virtù della richiesta del Cagliari che chiede maggiori garanzie sulla formula dell’operazione. L’Inter offre un prestito oneroso con diritto di riscatto, mentre il sodalizio sardo vorrebbero inserire l’obbligo per monetizzare dalla cessione del duttile centrocampista come scrive La Gazzetta dello Sport. La volontà comunque di Nandez resterebbe chiara: lasciare la Sardegna a provare il grande salto in una big in questo mercato estivo. Il giocatore avrebbe trovato l’intesa per un contratto quadriennale da circa 3 milioni di euro a stagione con l’Inter. Ieri c’è stato un nuovo incontro tra le parti e nei prossimi giorni ci saranno altri contatti per cercare di arrivare alla fumata bianca.