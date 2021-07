Calciomercato Inter, l’Arsenal offre Lacazette per Lautaro: la situazione

Calciomercato Inter: l’Arsenal continua a spingere per Lautaro Martinez e potrebbe mettere sul tavolo la carta Lacazette

Lautaro Martinez è uno dei punti fermi dell’attacco dell’Inter ma non è esclusa una sua cessione nel caso arrivasse un’offerta irrinunciabile.

Negli ultimi giorni si è parlato di un interessamento dell‘Arsenal per l’argentino e, stando a quanto riporta The Athletic, i Gunners vorrebbero provare a inserire Lacazette nella trattativa. I nerazzurri, però, prenderebbero in considerazione solo importanti offerte sotto forma di cash.