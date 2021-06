Calciomercato Inter: l’Atletico Madrid è a Milano, blitz per Lautaro?

L’Atletico Madrid fa sul serio per Lautaro Martinez: la società spagnola ieri presente a Milano per trattare il giocatore

Iniziato ufficialmente l’assalto a Lautaro Martinez da parte dell’Atletico Madrid: la società spagnola, come rivela Tuttosport, ieri si è presentata a Milano per trattare il giocatore con l’Inter.

Dopo tre settimane dalla visita di Ausilio e l’agente del Toro, Camano, a Madrid ora la società spagnola si è presentata nella città italiana per trattare da vicino Lautaro Martinez. La dirigenza dell’Inter ha rassicurato Inzaghi sulla competitività della rosa per la prossima stagione, ma non è da escludere che davanti a un’offerta mostre l’attaccante possa partire.