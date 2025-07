Calciomercato Inter: Leoni sotto traccia, ma serve questo tesoretto per arrivare al giovane centrale che ha una valutazione da top

“No a trattative eterne”, ma anche un freno momentaneo sul mercato in entrata. Dal suo intervento a un evento benefico a Marina di Massa, il direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio, ha dettato la linea per la difesa: prima vendere, poi comprare. Come riportato da calciomercato.com, il reparto arretrato è al momento troppo affollato, e questo blocca ogni possibile nuovo innesto, incluso l’assalto al grande obiettivo Giovanni Leoni.

Il freno su Leoni: prima sfoltire la difesa

Quando i giornalisti hanno chiesto di Giovanni Leoni, Ausilio ha volutamente schiacciato il piede sul freno. Il motivo è semplice: la difesa dell’Inter conta attualmente otto elementi (da Pavard a Bastoni, passando per Acerbi e De Vrij) e l’obiettivo è consegnare al tecnico Chivu una rosa snella di 25-26 giocatori. Di conseguenza, il focus attuale della dirigenza è interamente sulle cessioni. L’interesse per Leoni, classe 2006 del Parma, è fortissimo e confermato, ma l’operazione è momentaneamente in stand-by.

Il sogno Leoni: valutazione e piano di finanziamento

Nonostante la frenata pubblica, l’Inter continua a coltivare segretamente il sogno Leoni. Il club nerazzurro segue il ragazzo dai tempi della Sampdoria ed è definitivamente convinto del suo enorme potenziale. La sua valutazione, però, è da top player: oscilla tra i 30 e i 35 milioni di euro. Per racimolare questo tesoretto e fare spazio in rosa, l’Inter ha in programma le cessioni di giocatori come Asllani, Stankovic ed Esposito.

La pista Esposito-Parma: un affare slegato da Leoni

Proprio in quest’ottica, si è aperta una nuova, interessante pista di mercato. Nelle ultime ore, infatti, sono arrivate conferme sull’interesse del Parma per il nerazzurro Sebastiano Esposito. I ducali sembrano fare sul serio, al punto da voler portare avanti la trattativa indipendentemente dall’affare Leoni. I due discorsi potrebbero quindi rimanere slegati, con Esposito (valutato 6-7 milioni) che non vuole attendere agosto per la sua nuova sistemazione. La sua cessione potrebbe essere il primo passo per l’Inter per iniziare a costruire il tesoretto necessario per l’assalto a Leoni.