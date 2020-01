Xian Emmers è corteggiato da due squadre di Serie B: Livorno e Trapani sono sulle tracce del giovane nerazzurro

Xian Emmers potrebbe tornare in Serie B dopo l’esperienza alla Cremonese. Come riporta Gianluca Di Marzio il classe 1999 interessa al Trapani e al Livorno che hanno preso contatti con l’Inter proprietaria del cartellino.

Nella prima parte di stagione Emmers ha giocato in prestito in Belgio al Waasland-Beveren (9 presenze totali). In estate saltò il suo passaggio allo Standard Liegi.