Calciomercato Inter: accordo totale con Lookman. Ma l’Atalanta chiede lui che è incedibile per le strategie del club milanese

L‘Inter accelera per il suo grande obiettivo in attacco, ma il direttore sportivo Piero Ausilio detta la linea e mette fretta all’Atalanta: “No a trattative eterne”. Il messaggio è chiaro: Ademola Lookman è il prescelto per rinforzare il reparto offensivo, ma il club nerazzurro non intende farsi trascinare in una negoziazione infinita e sta già lavorando su piste alternative di altissimo livello.

L’accordo con Lookman e la distanza con l’Atalanta

La parte più semplice dell’operazione è già stata definita. L’Inter ha raggiunto un’intesa totale con l’attaccante nigeriano classe 1997, trovando un accordo per un ricco contratto quinquennale fino al 2030, con un ingaggio da 4 milioni di euro netti a stagione più bonus a salire. Il vero ostacolo, al momento, è la distanza economica tra i due club. L’Inter ha messo sul tavolo un’offerta da 40 milioni di euro, mentre l’Atalanta continua a chiederne almeno 50. Un gap di 10 milioni che le parti stanno cercando di colmare.

Le contropartite tecniche: Esposito incedibile, si offre Asllani

Per cercare di sbloccare la situazione, si è parlato anche di possibili contropartite tecniche. I Percassi, in modo un po’ provocatorio, hanno chiesto all’Inter il giovane centravanti Pio Esposito, rientrato dal prestito allo Spezia. La risposta di Viale della Liberazione è stata un “no” secco: il classe 2005 è considerato incedibile. L’Inter, dal canto suo, ha messo sul piatto il cartellino del centrocampista albanese Kristjan Asllani, profilo che potrebbe interessare la Dea. Tuttavia, la sensazione è che l’affare si chiuderà con un conguaglio economico.

La chiusura a 45 milioni e le alternative di lusso

A prescindere dalle contropartite, l’intesa potrebbe essere trovata a metà strada. Una volta che Ausilio avrà definito alcune cessioni minori, l’Inter è pronta a rilanciare per arrivare a una cifra vicina ai 45 milioni di euro più bonus. Nel frattempo, il club si tutela monitorando le alternative: piacciono l’argentino Nico Gonzalez della Juventus e il belga Lois Openda del Lipsia. Intanto, Lookman si è fermato per una leggera lesione al polpaccio (2-3 settimane di stop), un intoppo che non preoccupa e che, si spera, possa essere superato con una nuova maglia addosso.