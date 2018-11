Il suo arrivo all’Inter non è ancora ufficiale, ma Marotta non vuole farsi trovare impreparato: il prossimo ad lavora per Barella e Martial

Manca solo l’ufficialità del suo arrivo all’interno della dirigenza dell’Inter, ma Beppe Marotta sta già lavorando per il futuro dei nerazzurri. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, l’ex ad della Juventus, oltre alle sue doti manageriali, può portare in dote due colpi di mercato: Barella del Cagliari e Martial dello United, il cui contratto scade a giugno.

Il primo è stato seguito attentamente anche da Ausilio e le tante operazioni tra Cagliari e Juventus, quando Marotta era ancora parte dei bianconeri, può favorire la trattativa con i sardi. Il francese, invece, rappresenta il classico parametro zero che un dirigente come Marotta segue da molto prima: alla Juve ha abituato bene i tifosi con i giocatori in scadenza, quelli nerazzurri sperano di beneficiarne presto allo stesso modo.