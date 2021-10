Calciomercato Inter: Marotta punta Belotti. I dettagli

Calciomercato Inter: i nerazzurri cercano una punta e Beppe Marotta non avrebbe perso di vista Andrea Belotti del Torino

In vista anche di un possibile addio di Alexis Sanchez a gennaio, l’Inter sonda il terreno del calciomercato alla ricerca di una punta già a gennaio. E il nome forte, che gravita in orbita nerazzurra da un po’ di tempo, sarebbe quello di Andrea Belotti. Il capitano del Torino andrà in scadenza il prossimo giugno e il rinnovo pare essere complicato.

E così, come riportato da Tuttosport, Marotta sarebbe pronto all’assalto a gennaio. L’a.d. dell’Inter, come noto nella sua carriera, predilige i calciatori italiani così da cementare al meglio lo spogliatoio e il Gallo sarebbe il colpo perfetto. Date le difficoltà per il rinnovo, il Torino vorrebbe monetizzare a gennaio cedendo Belotti e i nerazzurri sarebbero lì in agguato. Occhio, però, anche alla concorrenza del Milan che si sarebbe già mosso con Maldini. Per l’attaccante della Nazionale potrebbe così aprirsi un derby di mercato.