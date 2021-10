Benfica, tutti pazzi per Nunez. Inter e Milan sfidano mezza Europa

Mezza Europa sulle tracce di Darwin Nunez, attaccante uruguaiano del Benfica finito nel mirino di Inter e Milan

Secondo quanto riportato da A Bola, in estate ci sarà un’asta per strappare Darwin Nunez al Benfica. Sull’attaccante uruguaiano ci sono Inter e Milan, che non sono però i soli club sulle tracce del 22enne.

Anche l’Atletico Madrid, in queste ultime ore, avrebbe preso informazioni. Non vanno poi dimenticati gli interessi di Manchester City, Liverpool, Chelsea e Manchester United.