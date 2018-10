Palacios, parla l’agente: «Inter e Milan? Nulla di concreto»

Il trequartista argentino Exequiel Palacios è l’oggetto del desiderio di Inter e Milan, ma il suo rappresentante Renato Corsi spegne le voci

Exequiel Palacios sembra essere la nuova next big thing del calcio argentino. Il trequartista del River Plate è finito nel mirino di molte squadre europee, tra cui il Barcellona, ma alla finestra Inter e Milan sono pronte a scatenare un derby per il classe ’98. I nerazzurri vedono in lui il perfetto compagno di Lautaro Martinez mentre i rossoneri un altro grande fantasista da affiancare al già milanista Paquetà. Il suo agente Renato Corsi, ha parlato del futuro della stellina albiceleste, ridimensionando le trattative di mercato: «Si dice che arriveranno scout di Inter e Milan per vederlo martedì, mi hanno chiamato milioni di intermediari ma non c’è nulla di concreto».

Addirittura, Corsi e Palacios vedranno la dirigenza del River per alzare la clausola rescissoria: «Ci siederemo a parlare con il River perché vogliono alzare la clausola a 30 milioni di euro. Abbiamo avuto una sola discussione e non abbiamo deciso nulla, dobbiamo fare un altro incontro. Se arriverà qualche offerta, sarà studiata e faremo tutto il possibile affinché rimanga al River fino a giugno. Vorrei che rimanesse».