Calciomercato Inter, Nandez ha scelto: vuole solo i nerazzurri

L’Inter ha individuato in Nandez il rinforzo ideale per il centrocampo di Inzaghi. Le ultime sulla trattativa con il Cagliari per l’uruguaiano

L’Inter ha accelerato nelle ultime ore per Nahitan Nandez, che è il vero obiettivo dei nerazzurri per la fascia destra di centrocampo come riporta i quotidiano Repubblica.

I rapporti tra le due società sono ottimi come dimostra anche il recente affare Dalbert, ma il Cagliari ha posto delle condizioni precise per la cessione del nazionale uruguaiano. Il presidente Giulini chiede l’obbligo di riscatto e non il semplice prestito con diritto. Questa settimana dovrebbe esserci un nuovo contatto tra Inter e Cagliari, con il giocatore che ha scelto il club campione d’Italia declinando altre offerte importanti soprattutto dalla Premier League.

