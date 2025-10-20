Calciomercato Inter, fari sul talento francese: la strategia di Marotta

Calciomercato Inter: occhi puntati su Djylian N’Guessan, il talento francese che brilla al Mondiale Under 20. I dettagli della possibile trattativa

Il calciomercato dell’Inter si arricchisce di un nuovo nome interessante. Il Mondiale Under 20 in corso di svolgimento in Cile sta offrendo una vetrina di primo piano ai migliori giovani talenti del panorama internazionale, e gli osservatori nerazzurri non stanno perdendo l’occasione per monitorare da vicino i protagonisti più promettenti. Tra questi spicca Djylian N’Guessan, attaccante francese classe 2008 che, nonostante la giovanissima età, si è messo in mostra con prestazioni di alto livello.

Il profilo di N’Guessan

Secondo quanto riportato da L’Équipe, l’Inter avrebbe inserito N’Guessan in cima alla lista dei possibili colpi futuri. Il giovane attaccante milita nel Saint-Étienne, storica formazione francese, e si è distinto per la sua grande versatilità: può agire sia da centravanti puro sia come esterno offensivo su entrambe le fasce. Rapido, tecnico e dotato di una buona struttura fisica, N’Guessan viene considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio europeo.

Protagonista al Mondiale Under 20

Pur essendo sotto età, N’Guessan è stato protagonista del sorprendente percorso della Francia al Mondiale, chiuso al quarto posto dopo la semifinale persa ai rigori contro il Marocco. Anche senza segnare, ha impressionato per maturità, disciplina tattica e capacità di incidere nelle fasi cruciali del torneo. Ha disputato tutte le sette partite della competizione, cinque delle quali da titolare, confermandosi una pedina fondamentale per la sua nazionale. Il suo feeling con il gol, però, è ben noto: nelle selezioni giovanili francesi ha realizzato 23 reti in 25 presenze tra Under 16 e Under 17.

Situazione contrattuale e concorrenza

Dal punto di vista contrattuale, N’Guessan è legato al Saint-Étienne fino al 30 giugno 2027. Tuttavia, il giovane talento non sembra intenzionato a rinnovare, aprendo così uno scenario interessante per il calciomercato dell’Inter. La dirigenza nerazzurra, da sempre attenta ai prospetti internazionali, starebbe valutando un investimento a medio termine, anche per anticipare la concorrenza di club come Chelsea, Udinese e Watford, tutti interessati al giocatore e attivi con contatti durante il torneo in Cile.

Il nome di Djylian N’Guessan è dunque uno dei più caldi del momento. In questo calciomercato Inter che guarda sempre più al futuro, l’attaccante francese rappresenta un’opportunità concreta per rinforzare il settore giovanile e, chissà, per gettare le basi di una futura stella a tinte nerazzurre. LEGGI ANCHE >>> Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

