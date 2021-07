Calciomercato Inter, acquisto a sorpresa: pronto un colpo dalla Francia

L’Inter è una tra le squadre più attive sul mercato. Beppe Marotta è pronto a mettere a segno un nuovo colpo

Layvin Kurzawa è uno di quei giocatori che non rientrano nei piani di Mauricio Pochettino. Per questo il giocatore, in sintonia con il suo club, è alla ricerca di un club.

Secondo quanto riporta Todofichajes, il francese sembrava diretto al Galatasaray, ma nelle ultime ore sul giocatore è piombata l’Inter, sempre alla ricerca di un esterno sinistro. Il club nerazzurro ha contattato il Psg per avviare una trattativa. Il nazionale francese piace molto all’interno del club nerazzurro e Inzaghi avrebbe già dato l’ok all’arrivo del giocatore.

TUTTE LE NEWS SUI NERAZZURRI SU INTERNEWS24.COM