Calciomercato Inter, occhi su Maggiore dello Spezia: affare alla Barella

Calciomercato Inter: nel match di questa sera contro lo Spezia, i nerazzurri terranno d’occhio Giulio Maggiore per un affare alla Barella

L’Inter punta sulla linea giovane italiana come confermato anche dall’Ad Marotta. E nei radar della dirigenza nerazzurra, oltre a Frattesi, c’è anche Giulio Maggiore a centrocampo con il giocatore dello Spezia avversario oggi dei nerazzurri nel match di San Siro.

Fari puntati sul 23enne gioiello e capitano dei liguri che piace da tempo agli uomini mercato di Viale della Liberazione come scrive La Gazzetta dello Sport. I buoni rapporti con l’agente Lucci potrebbero aiutare l’Inter che starebbe pensando ad una formula in stile Barella per portarlo a Milano la prossima estate: operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto e bonus legati a traguardi futuri.

