Nome nuovo per il mercato dell’Inter: Junior Firpo avrebbe dato l’ok al trasferimento in nerazzurro per Lautaro Martinez al Barcellona

Junior Firpo, terzino sinistro del Barcellona ex Betis Siviglia, potrebbe lasciare il club catalano per trasferirsi all’Inter. Secondo il quotidiano catalano Sport, il laterale avrebbe già dato l’ok per il possibile passaggio all’Inter.

Il laterale mancino potrebbe diventare una delle contropartite da inserire nell’affare che potrebbe portare Lautaro Martinez al Barcellona, il grande obiettivo per l’attacco del club catalano. di accasarsi solo al Barça al fianco del connazionale Messi.