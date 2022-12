Calciomercato Inter: Onana potrebbe partire, ecco le alternative

Calciomercato Inter, Onana potrebbe già lasciare i nerazzurri di fronte all’offerta giusta: ecco chi potrebbe sostituirlo

Come riportato da Tuttosport, l’Inter potrebbe non avere più alla propria corte il portiere Onana. Dopo appena una stagione, i nerazzuri si aspettano offerte di mercato interessanti, ed è per questo che i dirigenti interisti tentano di correre ai ripari.

Il piano B porta il nome di due portieri: Yann Sommer (34 anni facente parte del Borussia Monchengladbach) e Altay Bayindir (24 anni di proprietà del Fenerbahçe).

