Calciomercato Inter, strategia chiara: assalto a lui a prescindere da Pavard. Il club nerazzurro è pronto a regalarsi un colpo in difesa

L’Inter ha definito la sua priorità per le ultime settimane di mercato: rinforzare e ringiovanire il reparto difensivo. La dirigenza nerazzurra, come spiega La Gazzetta dello Sport, ha deciso di intervenire con un innesto di qualità indipendentemente dalla partenza di Benjamin Pavard. Si tratta di una mossa strategica, non di una semplice sostituzione, dettata dalla volontà di dare nuove energie a una retroguardia solida ma che necessita di freschezza per il futuro.

Il profilo ricercato è chiaro: un difensore centrale attorno ai 25 anni, che combini affidabilità immediata e potenziale di crescita, in linea con la politica societaria. In cima alla lista dei desideri c’è Oumar Solet dell’Udinese. L’ex Salisburgo, seguito da tempo dal DS Ausilio, ha convinto tutti nella sua prima stagione in Serie A, brillando per personalità e strapotere fisico. La sua prestazione al Meazza contro l’Inter lo scorso marzo, impreziosita da un gol, è stata la sua consacrazione. L’Udinese lo valuta tra i 20 e i 25 milioni, una cifra che l’Inter considera congrua, ma l’operazione è frenata da una delicata questione extra-campo: da maggio, il giocatore è sotto indagine per presunta violenza sessuale. A causa di questa situazione, la formula più probabile resta quella di un prestito con diritto di riscatto, per tutelare il club.

L’alternativa principale porta in Spagna, a Loic Badé del Siviglia. Anche lui venticinquenne, ha visto il suo valore crescere dopo la convocazione nella nazionale francese, con il club andaluso che ora chiede circa 30 milioni di euro. Sul giocatore si è mosso con forza il Bayer Leverkusen, ma un recente raffreddamento della trattativa potrebbe aprire uno spiraglio per l’Inter, che resta vigile.

Mentre si lavora sull’erede, si cerca una sistemazione per Benjamin Pavard, per cui si punta a incassare tra i 18 e i 20 milioni. Su di lui ci sono il Galatasaray, il Lilla (dove ritroverebbe l’amico Giroud) e il club saudita Neom, allenato da Christophe Galtier. Proprio Galtier ha commentato l’interesse per il difensore: «Pavard è un giocatore fantastico, lo conosco bene. Abbiamo cercato di convincerlo a venire, ma ha molte offerte e forse vuole restare in Europa perché a fine stagione c’è il Mondiale». Una dichiarazione che sembra spingere Pavard verso un futuro ancora nel calcio europeo, liberando il posto per il nuovo volto della difesa nerazzurra.