Calciomercato Inter, in estate pronto un nuovo tentativo per Jones: il centrocampista non è l’unico obiettivo dal Liverpool! Occhio al ritorno di fiamma

Il calciomercato dell’Inter si prepara a vivere una nuova e intensa fase programmatica in vista della prossima sessione estiva. Dopo averlo inseguito a lungo durante la finestra invernale di gennaio, alla fine sono mancati gli incastri giusti a livello economico e Curtis Jones è rimasto a disposizione del Liverpool. Nel mese di giugno, però, la società milanese potrebbe tornare prepotentemente alla carica per assicurarsi il centrocampista. In mezzo al campo c’è infatti un evidente e costante bisogno di nuova linfa per affrontare le competizioni e il giocatore piace moltissimo all’allenatore Cristian Chivu, che ne apprezza le doti tecniche e tattiche.

Come riportato dal Corriere dello Sport, non è assolutamente escluso che possa tornare di moda il profilo del centrocampista. A giugno il tesserato entrerà ufficialmente nel suo ultimo anno di contratto con la formazione britannica e questa specifica situazione contrattuale ridurrà sicuramente i costi complessivi dell’operazione. Al tempo stesso, questa scadenza ravvicinata potrebbe attirare diverse altre pretendenti internazionali sul giocatore, che a oggi non sembra avere alcuna intenzione o voglia di rinnovare il proprio vincolo lavorativo con i Reds. L’allenatore Chivu si era innamorato sportivamente di lui in occasione del match Inter-Liverpool e vedrebbe sicuramente di buon occhio un nuovo e concreto affondo da parte della dirigenza per rinforzare stabilmente l’organico a sua disposizione.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Le dinamiche relative alle cessioni giocheranno un ruolo assolutamente chiave. Dovesse concretizzarsi l’uscita di Frattesi, come auspicano apertamente in questo momento sia il club che il centrocampista stesso per trovare maggiore spazio, potrebbe aprirsi un varco importante nel bilancio. Tutto questo a patto che l’Inter continui fin da subito a consolidare il forte asse diplomatico con l’entourage del centrocampista, che è esattamente lo stesso gruppo di lavoro che cura gli interessi di Akanji, proprio nel tentativo strategico di anticipare la concorrenza.

Le trattative con la società inglese potrebbero inoltre non limitarsi a una singola operazione di mercato. Secondo il quotidiano, chissà che con i dirigenti britannici non si possa anche creare un interessante spiraglio per un altro giocatore tanto apprezzato dall’allenatore. Se a fine stagione dovessero decidere di spedire Giovanni Leoni altrove per permettergli di recuperare la necessaria tranquillità e l’indispensabile continuità di rendimento sul campo dopo il brutto infortunio subito, Milano potrebbe rappresentare la destinazione più adatta per il suo completo e definitivo rilancio sportivo.