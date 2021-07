Calciomercato Inter: Pinamonti in uscita ma c’è un ostacolo per il club

L’Inter e Inzaghi hanno messo sul mercato Andrea Pinamonti. L’oneroso ingaggio del giovane centravanti è però un ostacolo per la sua cessione

C’è anche il via libera di Simone Inzaghi per la cessione di Andrea Pinamonti. Il giovane attaccante non rientra nel nuovo progetto del tecnico piacentino e resta in uscita da Milano.

L’oneroso ingaggio da 2 milioni di euro netti a stagione, però, continua ad essere un problema nel trovare una collocazione per il giocatore come sottolinea il quotidiano Tuttosport. Cagliari (nell’affare per Nandez) ed Empoli, le squadre maggiormente interessate a Pinamonti, non possono permettersi infatti lo stipendio del centravanti senza un aiuto concreto dell’Inter.