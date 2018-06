Calciomercato Inter, Politano in dirittura d’arrivo. I nerazzurri stanno per concludere, un pò a sorpresa, la trattativa col Sassuolo

Calciomercato Inter, accelerata decisiva per Matteo Politano. Come riportato da Sky Sport, nelle ultime ore c’è stata la svolta a sorpresa per l’arrivo in nerazzurro dell’esterno del Sassuolo (per cui c’era l’interesse anche di Napoli, Roma e Lazio). Tra i due club oggi si è avuto un incontro che ha portato all’intesa sul trasferimento del giocatore: la cessione dovrebbe avvenire in prestito con diritto di riscatto per una cifra totale sui 25 milioni. Al Sassuolo andranno i due giovani nerazzurri Zappa (a titolo definitivo) e Merola.

L’arrivo di Politano all’Inter non chiude la trattativa che porta ad un altro obiettivo per l’attacco nerazzurro: Malcom. Il brasiliano classe 1997 del Bordeaux resta nel mirino del club milanese, che potrebbe invece cedere un giocatore tra Karamoh e Candreva. Domani, intanto, si attende il ‘sì’ definitivo del presidente del Sassuolo, Squinzi.