Calciomercato Inter, rebus Perisic: il Bayern Monaco tentenna, le parole di Rumenigge chiudono su un eventuale riscatto

Sarà un bel rebus. Ivan Perisic, esterno croato dell’Inter in prestito al Bayern Monaco, potrebbe ritornare a Milano nella prossima sessione di mercato, come riportato dal Corriere dello Sport.

«Le trattative del mercato in entrata sono bloccate. Abbiamo deciso di interrompere ogni decisione sugli acquisti, perché non possiamo prevedere nulla», ha confermato Rumenigge, dirigente del club bavarese. Al momento, dunque, il futuro tedesco di Perisic rimane in bilico.