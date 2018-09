Calciomercato Inter, dal Portogallo si riferisce del possibile colpo a parametro zero per Eduardo Salvio, lontano dal rinnovo di contratto col Benfica

Calciomercato Inter, dal Portogallo rilanciano una pista già sondata in estate dai nerazzurri per la squadra del futuro. Come riportato da Record, il club milanese è alla finestra per assicurarsi le prestazioni di Eduardo Salvio, esterno destro argentino in forza al Benfica. Il giocatore, classe 1990, è in scadenza di contratto con il club portoghese nel giugno 2019 e, un eventuale rinnovo appare lontano. Da qui, come riportato, l’interesse dell’Inter a tentare il colpo a parametro zero nel caso in cui Salvio non prolungasse il suo rapporto col Benfica entro quest’anno.