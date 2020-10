Calciomercato Inter, serve l’ultimo esterno: caccia a Marcos Alonso

Calciomercato Inter: Conte ha bisogno di un ultimo esterno e non si molla la pista Marcos Alonso

Achraf Hakimi ha già dimostrato di essere un colpo perfetto per il gioco di Antonio Conte. Un gol e due assist in una partita e mezzo per il marocchino, già centratissimo nel progetto interista. Ma l’allenatore nerazzurro vuole sistemare anche la fascia mancina.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’Inter non molla la presa su Marcos Alonso. Il Chelsea continua a fare muro, nonostante il calciatore sia fuori rosa, non accettando la proposta di prestito dei nerazzurri. Marotta però spinge, dall’altro lato lo spagnolo fa lo stesso e c’è tempo fino al 5 ottobre per convincere i Blues.