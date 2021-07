Calciomercato Inter: si accelera sulle fasce per Bellerin e Dumfries. Le ultime

L’Inter vuole chiudere entro fine mese per il colpo sulla destra dopo l’addio di Hakimi. Le ultime indiscrezioni

L’Inter acellera per il sostituto di Hakimi. Due nomi in prima fila sul taccuino della dirigenza di Viale della Liberazione: Dumfries e Bellerin. Stando a La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri sostanzialmente hanno incassato il gradimento di entrambi i giocatori ma ci sarebbero degli ostacoli nelle due trattative.

Per l’olandese del PSV Eindhoven c’è la concorrenza dell’Everton, oltre alla valutazione di 20 milioni di euro del cartellino. Il PSV vuole incassare, con Benitez pronto a mettere i bastoni tra le ruote per portare il laterale a Liverpool. Per Bellerin, invece, l’Inter avrebbe più margine di manovra con l’Arsenal fermo restando che Marotta e Ausilio punteranno sul prestito con diritto di riscatto, visto l’esiguo budget a disposizione. La volontà della dirigenza è quella di accontentare Simone Inzaghi e chiudere entro fine mese per il nuovo colpo sulla destra.