Calciomercato Inter, Zapata si allontana: ecco il perchè

Zapata Inter, pista naufragata? Si allontana il colombiano dai nerazzurri: il punto sul possibile domino degli attaccanti

Si starebbe facendo sempre più complicata la pista che potrebbe portare Duvan Zapata a vestire la maglia dell’Inter. Secondo quanto riportato da GianlucaDiMarzio.com, l’Atalanta avrebbe più di una difficoltà ad arrivare a Tammy Abraham del Chelsea.

Sull’attaccante dei Blues ci sarebbero infatti Roma e Arsenal, pronte a duellare per metterlo sotto contratto. Nel caso in cui gli orobici non riuscissero a rilanciare, difficilmente potranno libererare Zapata in direzione Milano.

