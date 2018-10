Nuova sfida sul mercato tra Inter e Milan: questa volta l’obiettivo è Cristiano Biraghi, terzino sinistro della Fiorentina e della Nazionale

Come al solito, oltre al derby giocato sul campo, Inter e Milan si sfidano anche a colpi di mercato: il prossimo obiettivo in comune è quello di Cristiano Biraghi, terzino sinistro della Fiorentina che due giorni fa ha segnato il suo primo gol in Nazionale. La sua valutazione si aggira sui 15 milioni di euro, ma il ds della Fiorentina, Corvino, potrebbe anche spingersi a 20 milioni nelle richieste per il suo calciatore. Ai rossoneri piace già dall’estate scorsa: solo l’arrivo del fondo Elliot ha fatto cambiare in corsa i piani, con la permanenza di Rodriguez. Il Milan può contare, inoltre, sugli ottimi rapporti con il suo agente, Mario Giuffredi, lo stesso di Conti. Biraghi, all’Inter, invece era di casa: il terzino sinistro infatti è un prodotto del vivaio nerazzurro, ma fu ceduto al Pescara per appena 1,5 milioni di euro nel 2016. Spalletti lo ha elogiato e Ausilio ci pensa, viste le norme relative ai giocatori cresciuti nei settori giovanili.