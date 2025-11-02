Calciomercato Inter, per quel giocatore è derby con il Milan. Le possibili mosse di Marotta per anticipare i rossoneri già a gennaio

Calciomercato Inter: occhi su Oumar Solet per la difesa del futuro. Ma c’è da superare l’ostacolo Milan. Le ultime sul centrale dell’Udinese.

Il calciomercato dell’Inter entra nel vivo con la dirigenza nerazzurra già proiettata verso la costruzione della rosa del futuro. Tra i reparti sotto osservazione c’è la difesa, settore che nei prossimi anni necessiterà di un ricambio generazionale. Con Francesco Acerbi e Stefan de Vrij in scadenza di contratto nel 2026 e un’età non più giovanissima, la società di Viale della Liberazione sta valutando diversi profili giovani ma già pronti per un salto in una grande squadra.

In cima alla lista dei desideri dell’Inter c’è Oumar Solet, difensore centrale francese attualmente in forza all’Udinese. Classe 2000, Solet è un giocatore moderno: fisico imponente, buona velocità e capacità di impostare l’azione da dietro. Queste caratteristiche lo rendono ideale per la difesa a tre di Cristian Chivu, che predilige centrali in grado di adattarsi a più ruoli. Come riportato da Tuttosport, l’interesse dell’Inter è concreto e risale già alla scorsa estate, quando i dirigenti avevano iniziato a seguirlo con particolare attenzione.

LEGGI ANCHE >>> Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Tuttavia, il calciomercato Inter dovrà fare i conti con la concorrenza. Sulle tracce del talento francese si è infatti inserito anche il Milan, pronto a dare battaglia ai cugini per assicurarsi il giocatore. I rossoneri vantano un rapporto privilegiato con l’agente di Solet, Gordon Stipic, lo stesso che sta negoziando in questi giorni il rinnovo di contratto di Alexis Saelemaekers fino al 2030. Questo legame potrebbe facilitare un eventuale dialogo tra Stipic e la dirigenza milanista, permettendo al club di via Aldo Rossi di tentare un colpo a sorpresa e soffiare l’obiettivo all’Inter.

Ma sul futuro di Solet pesa una questione extra-campo che rischia di frenare ogni trattativa. Il difensore è infatti coinvolto in un’indagine della Procura di Udine per presunta violenza sessuale, circostanza che ha indotto sia Inter che Milan a muoversi con grande cautela. Nessuno dei due club, al momento, intende affondare il colpo in attesa di conoscere gli sviluppi dell’inchiesta.

In casa Inter, dunque, Solet resta un nome in evidenza sul taccuino di Marotta e Ausilio, ma non l’unico. Il calciomercato dell’Inter continuerà a monitorare diversi giovani difensori europei, con l’obiettivo di garantire continuità e qualità a un reparto che, nei prossimi anni, dovrà rinnovarsi senza perdere solidità ed esperienza.