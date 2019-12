Calciomercato Inter: sondaggio per Kumbulla

Calciomercato Inter: i nerazzurri avrebbero chiesto informazioni per il difensore dell’Hellas Verona Marash Kumbulla

Settimana scorsa Inter e Hellas Verona si sono incontrate a Milano per parlare di alcuni giocatori scaligeri che interessano ai nerazzurri. Tra questi figura il difensore centrale Marash Kumbulla.

Secondo Fcinternews.it, il difensore albanese, classe 2000, interessa a Marotta e Conte per giugno. Per il suo trasferimento si parte da una base di partenza di 15 milioni di euro. Per Kumbulla, fino a questo momento, 10 presenze in serie A e 1 gol.