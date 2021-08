Calciomercato Inter, anche De Vrij potrebbe essere ceduto

L’agente cerca un club in Inghilterra per il difensore nerazzurro. Anche De Vrij potrebbe così lasciare il club nerazzurro

Secondo Tuttosport, gli addii ‘pesanti’ in casa Inter potrebbero non essere finiti con Lukaku. Dopo il belga e Hakimi, infatti, occhio anche alla situazione di Stefan De Vrij.

Da tempo Raiola starebbe sondando il terreno in Premier League e l’Inter valuterebbe il cartellino dell’olandese almeno 40 milioni. De Vrij ha il contratto con l’Inter fino al 2023 con un ingaggio da 4,2 milioni: Raiola all’inizio della scorsa stagione aveva trovato un’intesa di massima per prolungare l’accordo, con relativo aumento, ma poi tutto si è arenato per i noti fatti all’interno del club.

TUTTE LE NOTIZIE SUI NERAZZURRI SU INTERNEWS24.COM