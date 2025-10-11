Calciomercato Inter, nel mirino il nuovo gioiello del calcio russo! Tutti i dettagli

Calciomercato Inter, occhi sul futuro: osservato speciale un talento classe 2005 dalla Russia. Tutti gli aggiornamenti

Il mercato dell’Inter non conosce soste e guarda già al futuro, con particolare attenzione ai giovani talenti sparsi per l’Europa. L’ultima idea porta in Russia, dove brilla Kirill Glebov, centrocampista classe 2005 del CSKA Mosca, considerato una delle stelle emergenti più interessanti del calcio russo. A soli diciannove anni, il ragazzo si è imposto come titolare sotto la guida di Fabio Celestini, distinguendosi non solo per qualità tecniche e personalità, ma anche per una spiccata propensione al gol.

Una vetrina internazionale

Le sue prestazioni non sono passate inosservate. Come riportato da Sport-Express, Glebov è oggi uno dei profili più seguiti in ottica mercato e il suo nome figura sui taccuini di diversi top club europei. Oltre all’Inter, si sono già mosse Arsenal, Newcastle, RB Lipsia e Atalanta, mentre nelle ultime settimane si sono aggiunte anche Atlético Madrid, Roma e Benfica. Una concorrenza di altissimo livello che conferma il valore assoluto del giovane centrocampista.

La situazione contrattuale

Il CSKA, però, non ha alcuna intenzione di lasciarlo partire facilmente. Il contratto di Glebov è valido fino al 2027 e non prevede clausole rescissorie, dettaglio che garantisce al club russo un forte potere negoziale. Inoltre, è presente un’opzione per il rinnovo automatico di un’ulteriore stagione al raggiungimento di un certo numero di presenze.

Prospettive future

Un trasferimento già a gennaio appare improbabile, ma lo scenario potrebbe cambiare radicalmente in estate, quando potrebbe scatenarsi una vera e propria asta internazionale. L’Inter, dal canto suo, resta vigile e pronta a inserirsi nella corsa per assicurarsi uno dei centrocampisti più promettenti della nuova generazione.