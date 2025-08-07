Calciomercato Inter: Taremi vicino all’addio, ecco la squadra in pole per l’attaccante iraniano che è ormai ai titoli di coda in nerazzurro

L’Inter accelera le operazioni in uscita per snellire la rosa e finanziare il mercato in entrata. Il reparto avanzato, in particolare, è al centro di una vera e propria rivoluzione. Dopo le cessioni di Valentin Carboni al Genoa e l’imminente addio di Sebastiano Esposito, anche il futuro di Mehdi Taremi sembra ormai segnato.

L’attaccante iraniano, arrivato a parametro zero un anno fa, non ha convinto nel suo primo anno in nerazzurro e ora è ai margini del progetto. Secondo il Corriere dello Sport, Taremi è vicino al trasferimento in Premier League, con il Leeds in pole position. Il club inglese avrebbe superato la concorrenza di West Ham, Fulham e Nottingham Forest. L’Inter, in ogni caso, trarrà un beneficio economico dall’operazione. Taremi ha già rifiutato le proposte di Botafogo e Flamengo, dimostrando di voler rimanere in Europa.

Un’altra situazione in fase di stallo, ma con risvolti diversi, è quella di Kristjan Asllani. Il centrocampista albanese, che non rientra nei piani del tecnico Cristian Chivu, ha rifiutato la proposta del Betis Siviglia. Il suo desiderio è quello di restare in Serie A, dove il Sassuolo rappresenta l’opportunità più concreta.

Il club nerazzurro, tramite i dirigenti Ausilio e Marotta, attende di finalizzare le cessioni per avere maggiore libertà d’azione sul mercato. Le recenti prove tattiche di Chivu, che sta sperimentando il 3-4-2-1, sembrano stringere ulteriormente gli spazi per Asllani, che in questi anni non ha mai convinto del tutto come vice-Calhanoglu. La volontà del giocatore di rimanere in Italia potrebbe facilitare l’accordo con il Sassuolo, permettendo all’Inter di sbloccare una situazione che, al momento, è in fase di stallo. La speranza è di chiudere in tempi brevi per poter concentrarsi sui prossimi acquisti.