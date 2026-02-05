Calciomercato Inter: il contrariato Thuram può essere sacrificato in estate? La situazione legata all’attaccante francese

L’Inter di Cristian Chivu stacca il pass per le semifinali di Coppa Italia superando il Torino per 2-1 nella cornice di Monza. Una vittoria griffata dalla “connessione francese”: il debuttante Kamate e Marcus Thuram hanno infatti servito gli assist decisivi per le reti di Bonny e Diouf. Tuttavia, a far discutere è stato proprio l’atteggiamento di Thuram, apparso visibilmente contrariato al momento della sostituzione a inizio ripresa.

Il “caso” Thuram: numeri contro critiche

Nonostante l’assist, la prestazione del francese non ha convinto la critica, con giudizi severi che ne sottolineano una flessione atletica e mentale. Eppure, un’analisi a freddo dei numeri racconta una realtà diversa. In questa stagione, Marcus viaggia alla media di una partecipazione al gol ogni 105 minuti (11 reti e 5 assist), un dato superiore sia alla passata stagione (un contributo ogni 129′) che alla sua annata d’esordio in nerazzurro (un contributo ogni 116′).

Upgrade offensivo e nodi di mercato

L’Inter ha rigenerato il proprio attacco: gli innesti di Pio Esposito e Bonny hanno garantito quella profondità e freschezza che Arnautovic e Taremi non riuscivano più a offrire. Ma, come ammesso dallo stesso Chivu, «il mercato è sempre bastardo». La dirigenza si troverà presto a un bivio. Con molti senatori in scadenza (Sommer, Acerbi, Mkhitaryan) e la necessità di finanziare i nuovi innesti senza i ricavi record della scorsa Champions, il sacrificio di un big potrebbe diventare opportuno.

Se Frattesi potrebbe non bastare per fare cassa, l’ombra della cessione si allunga proprio su Thuram. Sebbene sia l’unico in rosa capace di attaccare la profondità, il francese rappresenta una plusvalenza pura essendo arrivato a parametro zero. Con un ingaggio da 6 milioni e l’età più avanzata rispetto ai compagni di reparto, Marcus è, per ragioni cinicamente economiche, l’indiziato numero uno a lasciare Milano per equilibrare i conti.