Calciomercato Inter, Frattesi sarà addio a gennaio? Il centrocampista italiano avanza una richiesta! I nerazzurri valutano alternative

Calciomercato Inter, Frattesi è nuovamente in bilico. Il centrocampista ex Sassuolo non è soddisfatto del suo impiego

Il centrocampista della Nazionale, che la scorsa stagione aveva visto concretizzarsi la possibilità di un addio all’Inter, potrebbe ripetere la stessa richiesta nel prossimo mercato invernale. Frattesi ha infatti trovato poco spazio in campo, con sole 10 presenze tra tutte le competizioni, di cui solo 3 da titolare (una in campionato e due in Champions League). Un minutaggio decisamente inferiore rispetto alla passata stagione, che non lo soddisfa, soprattutto in vista della Nazionale e delle sue ambizioni di giocare con maggiore continuità.

La possibile cessione: Roma, Napoli o Juventus di nuovo in pista?

Secondo La Gazzetta dello Sport, Frattesi potrebbe tornare a chiedere la cessione per trovare più spazio e continuare a crescere. Lo scorso gennaio, diversi club si erano interessati al centrocampista, tra cui Roma, Napoli e Juventus, con l’Atletico Madrid che si era fatto avanti anche in estate. Per i giallorossi, l’Inter aveva fissato un prezzo di 35 milioni di euro, mentre per Napoli e Juventus la cifra saliva a 70 milioni.

Nonostante ciò, l’Inter avrebbe già individuato un possibile sostituto per Frattesi: Morten Frendrup del Genoa. Il giovane centrocampista danese sarebbe un profilo che interessa molto alla dirigenza nerazzurra, con Marotta che lo avrebbe messo nel mirino per rinforzare il centrocampo, in caso di partenza di Frattesi.

Il futuro di Frattesi: addio imminente o riconferma?

Con il mercato invernale ormai alle porte, le prossime settimane potrebbero essere decisive per capire se Frattesi deciderà di chiedere la cessione o se l’Inter riuscirà a convincerlo a rimanere e ad accettare il suo ruolo all’interno del progetto di Cristian Chivu. Intanto, il club continua a monitorare Frendrup come possibile rinforzo.

