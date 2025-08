Calciomercato, Isak Newcastle: è scontro totale

Calciomercato Premier League, Isak Newcastle: è scontro totale. Il prezzo della rottura: 170 milioni per un addio al veleno

Un ritorno carico di tensione, parole durissime che sanno di rottura definitiva e un prezzo da capogiro che infiamma la Premier League. Come riportato da Tuttosport e confermato da diversi media inglesi, è scontro totale tra Alexander Isak e il Newcastle. L’attaccante svedese, dopo aver saltato la tournée asiatica della squadra per allenarsi da solo in Spagna, è tornato in Inghilterra, ma ha trovato un muro invalicabile. Il suo desiderio di trasferirsi al Liverpool si sta scontrando con la ferma opposizione del suo club, in una saga che si gioca tra offerte record e dichiarazioni al veleno.

La rottura è diventata pubblica e apparentemente insanabile dopo le parole di fuoco del tecnico del Newcastle, Eddie Howe, che ha di fatto messo fuori rosa il giocatore: «Il diritto di allenarsi con noi te lo devi guadagnare. Siamo il Newcastle United. Far parte di un gruppo è una responsabilità. I calciatori devono comportarsi in modo corretto. Nessuno può pensare di comportarsi male e continuare ad allenarsi regolarmente con la squadra». Un attacco frontale, durissimo, che fa seguito alla decisione di Isak di allenarsi per conto proprio e che rende la sua permanenza ai Magpies praticamente impossibile.

Nel frattempo, la battaglia di mercato prosegue. Il Liverpool ha già messo sul tavolo una proposta monstre da 140 milioni di euro, ma la risposta del Newcastle è stata altrettanto netta: per il loro gioiello ne servono almeno 170, senza sconti. Mentre la trattativa va avanti, il club si è già mosso per il sostituto, individuato in Benjamin Šeško del Lipsia. È stata presentata un’offerta da 70 milioni, ma il club tedesco ne chiede almeno 80. Sullo sloveno, però, è forte anche la concorrenza del Manchester United, creando un intricato domino di mercato. La cessione di Isak al Liverpool sembra l’unica chiave per sbloccare l’operazione Šeško, in una delle telenovele più costose e tese dell’estate inglese.