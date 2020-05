Calciomercato Juve: 11 giocatori possono partire. Ecco chi sono

Calciomercato Juve: ben undici giocatori possono salutare Torino in estate. Ecco chi sono gli indiziati

La Juventus ha a disposizione un’intera squadra da mettere sul mercato. Tuttosport schiera in campo gli undici potenziali partenti da Torino, coloro che rientrano nella lista cessioni di Fabio Paratici.

In porta Perin (in prestito al Genoa), difesa a quattro composta da De Sciglio, Romero (in prestito al Genoa), Rugani e Pellegrini (in prestito al Cagliari). Centrocampo di lusso con Rabiot, Pjanic e Mandragora (riacquistabile dall’Udinese). Tridente offensivo composto da Mavididi (ex Under 23 in prestito al Digione), Higuain e Pjaca (in prestito all’Anderlecht).