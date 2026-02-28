Calciomercato Juve, via al restyling estivo: acquisti in ogni reparto! Chi parte e chi può arrivare a Torino, tutti i nomi nell’agenda di Comolli

Calciomercato Juve, chi potrebbe partire e chi potrebbe arrivare in un restyling in vista della prossima estate. Tutti i dettagli

Il futuro della Juventus e le grandi ambizioni di Luciano Spalletti dipendono da un traguardo imprescindibile: la qualificazione alla prossima Champions League. Senza gli introiti derivanti dall’Europa che conta, il mercato estivo sarebbe vincolato a dolorose cessioni o a nuovi aumenti di capitale, scenari che la dirigenza vuole evitare. La missione è chiara: blindare il quarto posto in un rush finale che, dopo il big match con la Roma, offrirà sfide sulla carta più abbordabili.

Rivoluzione tra i pali e in difesa: i nomi caldi

Secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, il restyling per la prossima stagione toccherà ogni reparto. In porta, Michele Di Gregorio e Mattia Perin rischiano seriamente l’addio. L’unica certezza, paradossalmente, resta Carlo Pinsoglio. Per il ruolo di titolare si cercherà un profilo di assoluta e comprovata affidabilità ed esperienza.

In difesa, il futuro di Federico Gatti è in bilico tra le sirene di Roma, Milan e Premier League. Sulle fasce regna l’incertezza: Emil Holm attende il riscatto, mentre Andrea Cambiaso deve ritrovare brillantezza. La dirigenza si muove su profili nuovi come Óscar Mingueza e Zeki Celik. Rientrerà alla base João Mário, mentre Juan Cabal è stato giudicato ancora troppo acerbo.

I sogni a centrocampo e l’ossessione per l’attacco

A centrocampo, un sacrificio eccellente potrebbe riguardare Teun Koopmeiners per fare cassa. Il grande sogno proibito porta a Sandro Tonali, ma intriga moltissimo l’idea Bernardo Silva, prendibile a parametro zero se il progetto risulterà sufficientemente solido.

Il nodo più intricato, tuttavia, resta l’attacco. In attesa di definire la complessa situazione di Dusan Vlahovic, Spalletti ha bocciato le ipotesi di ripartenza legate a Jonathan David e Lois Openda. L’obiettivo numero uno resta Randal Kolo Muani. I rapporti ormai ricuciti con i parigini potrebbero facilitare l’affare entro i limiti di budget, regalando al tecnico il vero numero nove di caratura internazionale necessario per tornare a vincere.