Calciomercato Juve: saltato En-Nesyri emerge nuovamente il nome di Beto! La verità dietro al possibile nome per l’attacco

Quella che doveva essere l’operazione per regalare un nuovo bomber a Luciano Spalletti si è trasformata in un caso diplomatico che si chiude con una fumata nera definitiva. Il calciomercato della Juventus vive uno scossone improvviso: la trattativa per Youssef En-Nesyri è ufficialmente tramontata. A mettere la parola fine alla telenovela, con la stessa decisione con cui fermava gli avversari in area di rigore, è stato Giorgio Chiellini. La leggenda bianconera, oggi figura chiave dell’area dirigenziale, ha spiegato senza mezzi termini l’impasse che ha portato alla rottura.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

La verità di Chiellini: “Perplessità inaccettabili”

Il nodo cruciale non è stato economico, ma motivazionale e contrattuale. “Siamo andati a Istanbul a parlare col giocatore, che però ha mostrato perplessità sulla formula dell’operazione”, ha dichiarato Chiellini. La missione in Turchia del DS Marco Ottolini sembrava procedere bene, ma di fronte alle richieste di garanzie eccessive da parte dell’attaccante marocchino del Fenerbahçe (che non gradiva il prestito senza obbligo), la Juventus si è irrigidita. Il messaggio è chiaro: Torino vuole solo giocatori convinti. Di fronte alle esitazioni dell’entourage, il club ha deciso di non piegarsi: “Per la Juventus la trattativa è attualmente chiusa”.

Tramonta il marocchino, scatta il piano Beto

Archiviato il capitolo En-Nesyri, Ottolini non ha tempo da perdere e deve consegnare una punta al tecnico toscano entro la fine del mercato. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il nome balzato in pole position è quello di Beto. Il centravanti portoghese, attualmente in forza all’Everton ma ai margini del progetto inglese, rappresenta l’usato sicuro ideale. Avendo già brillato con l’Udinese, Beto conosce perfettamente la Serie A: un fattore cruciale per azzerare i tempi di inserimento a stagione in corso. L’ostacolo resta la valutazione: i Toffees chiedono circa 20 milioni di euro, una cifra ritenuta eccessiva dalla Continassa. La Juventus è disposta a trattare, ma solo sulla base di un prestito senza obbligo di riscatto, la stessa formula rifiutata da En-Nesyri.

[gpt_ad type="article" device="mobile"]