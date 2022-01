Calciomercato Juve: non solo Azmoun, può tornare di moda Depay

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il calciomercato della Juve è sempre concentrato sul reperimento di un attaccante: prosegue il lavoro su Azmoun, torna di moda Depay

Proseguono i ragionamenti di calciomercato in casa Juve dopo l’infortunio di Federico Chiesa. Non solo Azmoun, primo nome sondato ieri: come riferito da Gianluca Di Marzio nel corso de L’Originale, su Sky Sport, nei prossimi giorni i bianconeri potrebbero fare un nuovo tentativo per Memphis Depay.

La Juventus potrebbe intensificare di nuovo i contatti con il Barcellona, per capire se sarà possibile arrivare all’olandese in prestito. L’attaccante era già stato proposto ai bianconeri quando Xavi aveva chiesto Morata.