Calciomercato Juve: Depay in pugno, ma ci sono due alternative meno costose che tentano Madama

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto su Memphis Depay, che ad oggi è e resta la prima scelta dei bianconeri per rinforzare l’attacco.

I bianconeri di fatto hanno in pugno l’olandese: Depay ha incassato l’ok del Barcellona per la risoluzione e l’addio a titolo gratuito. Prima però di mettere sotto contratto l’attaccante, la Juve vuole valutare anche profili alternativi e meno costosi come Milik del Marsiglia e Arnautovic del Bologna.