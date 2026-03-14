Calciomercato Juve, bianconeri al lavoro: obiettivo chiaro, chiudere due colpi a parametro zero entro giugno

Calciomercato Juventus, accelerata immediata: caccia a due parametri zero da chiudere prima dell’estate. Le ultimissime

Il mercato della Juventus si muove con largo anticipo in vista dell’estate. Le indicazioni raccolte da Matteo Moretto confermano un’attività costante della dirigenza, intenzionata a rinforzare la rosa sfruttando soprattutto le opportunità dei giocatori in scadenza, così da evitare investimenti pesanti sui cartellini. Nelle ultime ore sono partiti i primi sondaggi per valutare costi reali e commissioni, con l’attenzione rivolta a profili di alto livello in grado di garantire affidabilità immediata e un netto salto di qualità tecnico.

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Il grande sogno offensivo resta Lewandowski, ma al momento l’operazione appare quasi proibitiva per ragioni economiche. Per questo si continua a lavorare su piste più accessibili per completare l’organico. In difesa piace Senesi, considerato un rinforzo ideale per dare solidità alla retroguardia, mentre in mezzo al campo i nomi caldi sono quelli di Goretzka e Kessié, entrambi in grado di portare fisicità, ordine e grande esperienza internazionale. Inserire due profili di questo calibro permetterebbe di alzare il livello complessivo senza compromettere il budget destinato ad altre operazioni strategiche. Le manovre sono solo all’inizio.

La proprietà punta a chiudere almeno due colpi a parametro zero prima del ritiro estivo, così da liberare risorse preziose per gli altri ruoli chiave. Il monitoraggio sul panorama europeo proseguirà senza sosta, con la volontà di intervenire rapidamente non appena si creeranno le condizioni per affondare il colpo. Le prossime settimane saranno decisive per ridurre le distanze e anticipare la concorrenza, con l’obiettivo di costruire una squadra solida, competitiva e capace di alimentare le ambizioni dei tifosi per tutta la stagione.